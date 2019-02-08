العثور على جثة "مسن " داخل منزله بمركز دمنهور بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية بنى هلال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة ، العثور على جثة شخص فى العقد السادس من العمر فى حالة تعفن داخل منزله.

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين عثور أهالى قرية بنى هلال على جثة "ص. ز.ا"، 68 سنة داخل منزله الذى يقيم فيه بمفرده بعد انتشار رائحة كريهة منبعثة من شقته ، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر اللازم تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.