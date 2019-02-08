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الصناعات الغذائية: السكر يتراجع وأسعار الأرز ترتفع عالمياً فى يناير الماضى

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:13 ص
الصناعات الغذائية: السكر يتراجع وأسعار الأرز ترتفع عالمياً فى يناير الماضى ارتفاع أسعار الأرز - أرشيفية
كتبت – منى ضياء
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ارتفعت أسعار الأرز العالمية خلال شهر يناير 2019 مسجلة 410 دولارات للطن، مقابل أسعار 404 دولارات للطن فى ديسمبر الماضى، بزيادة شهرية قدرها 1.5% طبقا لما رصده تقرير الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية الصادر اليوم الخميس عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

 

وتراجعت أسعار السكر الأبيض العالمية فى يناير مسجلة 344.45 دولار للطن فى يناير الماضى، مقابل 341.23 دولار للطن فى ديسمبر، ويتوقع التقرير استمرار التراجع فى مارس المقبل إلى 340.9 دولار للطن.

 

وفى المقابل ارتفعت أسعار السكر الخام عالميا مسجلة 279.55 دولار للطن فى يناير الماضى، مقابل 276.68 دولار للطن فى ديسمبر، ومن المتوقع استمرار الصعود فى مارس المقبل إلى 283.73 دولار للطن.

 

ومن المتوقع ارتفاع أسعار القمح العالمية فى مارس المقبل إلى 198.57 دولار للطن، مقابل 195.17 دولار للطن فى يناير الماضى.

 

ويتوقع التقرير زيادة طفيفة أسعار الذرة الصفراء فى مارس المقبل إلى 149.45 دولار للطن، مقابل 149.19 دولار للطن فى يناير، وتصل نسبة الزيادة السنوية فى الأسعار حوالى 7.4%.


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