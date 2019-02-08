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"الرياضة أسلوب حياة".. شباب القليوبية تنظم ماراثون "يلا نجرى".. اليوم

الجمعة، 08 فبراير 2019 05:00 ص
"الرياضة أسلوب حياة".. شباب القليوبية تنظم ماراثون "يلا نجرى".. اليوم محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط، ماراثون "يلا نجرى"، تحت عنوان "الرياضة أسلوب حياة" بشبين القناطر اليوم، بمشاركة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والذى ينطلق من أمام مركز شرطة شبين القناطر حتى كوبرى عبود بشبين القناطر، بحضور مدير إدارة الرياضة بشبين القناطر.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود الصبروط، أن المبادرة تتم بالمحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وبإشراف وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ماراثون أيضًا اليوم بمدينة طوخ، والذى ينطلق من خلف المدرسة الثانوية بنين، مرورًا بإدارة طوخ التعليمية إلى أن ينتهى بنادى شباب طوخ.

وأوضح أن مديرية الشباب بالقليوبية وضعت جدولاً زمنيًا لتفعيل مبادرة "يلا نجرى" على مستوى القليوبية، الذى يتضمن عدة أنشطة منها الجرى وماراثون للدرجات، وغيرها من الأنشطة يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

 


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