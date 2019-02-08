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الجمعة، 08 فبراير 2019 06:46 م
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الرئيس الروسي يقيل 9 لواءات وعقيدين من مناصبهم

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:06 م
الرئيس الروسي يقيل 9 لواءات وعقيدين من مناصبهم فلاديمير بوتين
موسكو )أ ش أ(
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 أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مرسوما يقضي بإعفاء 9 جنرالات وعقيدين من مناصبهم في أجهزة الأمن الروسية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن سلسلة الإقالات طالت وزارتي الداخلية والطوارئ، ولجنة التحقيقات الفيدرالية وإدارة المصلحة الفيدرالية للمحاسبة.

وعين بوتين بموجب المرسوم ذاته كلا من: اللواء أوليغ إليينيخ مديرا للإدارة العامة لمكافحة التطرف في الداخلية الروسية، واللواء فالينتينا كازاكوفا مديرة للإدارة العامة لشؤون الهجرة التابعة للوزارة ذاتها.

وتمت وفقا للمرسوم ترقيات أخرى في وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات الفيدرالية.

 

 


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