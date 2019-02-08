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"التموين": صرف 35% من مقررات البطاقات التموينية لشهر فبراير بالوجه القبلى

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:10 ص
"التموين": صرف 35% من مقررات البطاقات التموينية لشهر فبراير بالوجه القبلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف ما يقرب من 35% من المقررات التموينية عن شهر فبراير الجارى حتى الآن فى محافظات الوجه القبلى، مع استمرار فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، لاستمرار صرف السلع المدعمة لبقالين التموين ليقومون بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية إنتاج السكر المحلى من خلال المصانع التابعة لها لتوفيرة ضمن المقررات التموينية، بجانب العديد من السلع الأخرى.


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التموين

محمد عاطف

مقررات فبراير




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