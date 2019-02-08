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الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيا وتضبط أسلحة بالموصل

الجمعة، 08 فبراير 2019 05:06 م
الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيا وتضبط أسلحة بالموصل الجيش العراقى
بغداد ) أ. ش .أ (
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أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الجمعة بإلقاء القبض على إرهابي، وضبط أسلحة في الموصل.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - "تمكنت قوة من المديرية في مقر قيادة الفرقة 20 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 43 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين مندسا بين النازحين في مخيم حمام العليل.. وهو من تنظيم داعش الإرهابي التي قاتلت قواتنا الأمنية في الموصل قبل التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

وأضافت أن القوة نفسها استطاعت الوصول إلى مخبأ للأسلحة في منطقة الشورة بالموصل، بداخله 3 أسلحة بازوكة مع 3 صواريخ هي محلية الصنع، مبينة أنه تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها .

 


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