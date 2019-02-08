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الاتحاد الأوروبى: لدى مادورو 90 يوما لإجراء انتخابات شرعية ونزيهة

الجمعة، 08 فبراير 2019 03:00 ص
الاتحاد الأوروبى: لدى مادورو 90 يوما لإجراء انتخابات شرعية ونزيهة فيديريكا موجيرينى مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن فى الاتحاد الأوروبى
موسكو /أ ش أ/
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أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، الخميس، أن مجموعة الدول المشاركة فى اجتماع (مونتيفيديو) حول فنزويلا أمهلت الرئيس الفنزويلى نيقولاس مادورو 90 يوما لإجراء انتخابات شرعية ونزيهة.

وقالت موجيرينى - خلال افتتاح اجتماع (مونتيفيديو) حول فنزويلا المنعقد فى أوروجواى - إن "الاتحاد الأوروبى وأمريكا قررا تسريع الأمور السياسية نظرا للوضع المتأزم فى فنزويلا..وهدف المجموعة ليس إيجاد حلول لأن الحلول يجب أن تنشأ من الشعب الفنزويلي".. وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وتابعت: "ندعم حلا سياسيا مسالما من الشعب الفنزويلى نفسه مبنيا على انتخابات حرة ونزيهة.. يجب احترام الحريات والديمقراطية.. والعنف ليس حلا"، مضيفة "ناقشنا كيف يمكننا المساعدة للبدء بانتخابات شرعية ونزيهة فى فنزويلا".

وأردفت: "لدى مادورو 90 يوما لعمل انتخابات شرعية ونزيهة ،وهذه المدة المعطاة منا جميعا فى هذه المجموعة ووافقنا أن نرى ماذا سيحدث بعد انتهاء المهلة، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى مستعد لفتح مكتب للمساعدات الإنسانية فى كاراكاس فى الأسابيع المقبلة.

 


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