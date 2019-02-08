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الأميرة هيا ترثى والدها الملك الحسين فى ذكرى رحيله بكلمات مؤثرة.. قالت إيه؟

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:42 ص
الأميرة هيا ترثى والدها الملك الحسين فى ذكرى رحيله بكلمات مؤثرة.. قالت إيه؟ الأميرة هيا ووالدها
كتب خالد إبراهيم
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رثت الأميرة هيا ابنة الحسين والدها، بكلمات مؤثرة وذلك بمناسبة ذكرى وفاته الـ 20 ، والتى حلت أمس الخميس، حيث رحل عن عالمنا فى 7 فبراير عام 1999.

وقالت هيا " بابا الأغلى ... عشرون عاماً مضت لم تغب فيها ولا لحظة عن بالنا .. فكيف ذلك وأنت بحق ملك القلوب وتسكن قلبى وقلب أخوتى وأخواتى وعشيرتك وعزوتك الأردنية .. أعاهدك بأن أمضى كما ربيتنى وعلمتنى ... وهكذا أواصل مع أحفادك الجليلة وزايد .. أحبك بابا.. هيا".

الأميرة هيا
الأميرة هيا

ويذكر أن الملك الحسين، توفى إثر إصابته بالسرطان، وكان قد عانى منه لعدة سنوات، وقبل وفاته بوقت قصير عزل أخاه الأمير الحسن بن طلال من ولاية العهد، وعين ابنه الأكبر الأمير عبد الله، فى منصب ولى العهد، وقد شيعت جنازته يوم 8 فبراير، وحضر جنازته رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون والرؤساء السابقون جورج بوش الأب وجيمى كارتر وجيرالد فورد، وعدد من الروساء العرب وقتها.


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