الأسر تودع الإجازة وتستعد للدراسة.. إقبال كثيف على "حديقة الحيوان"

تصوير ماهر إسكندر

توافد عدد كبير من المواطنين، صباح اليوم الجمعة،على حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك قبل ساعات من العودة للمدارس، حيث يبدأ التيرم الثانى غدا السبت 9 فبراير 2019.

وأظهر مشهد توافد الأسر فى الحديقة، رغبتهم فى إنهاء الإجازة والاستمتاع بها قبل بدء ماراثون التيرم الثانى وانشغال أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم دراسيا.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدورها، أكدت استعدادها الكامل، لاستقبال الدراسة، حيث شددت على وصول الكتب للمديريات والمدارس استعدادا للترم الثانى، إضافة إلى التأكيد على المدارس بتسليم الطلاب الكتب حتى ولو لم يكن ولى الأمر قد سدد مصروفات الطالب المقررة وفقا للقرارات الوزارية أو تأخر سداد القسط بالنسبة للمدارس الخاصة.

وحذرت الوزارة المدارس الخاصة من ربط تسليم الطالب للكتاب بالمصروفات الدراسية، مؤكدة أن هناك ضوابط جديدة تتعلق بخدمة السيارة سوف تعمم على المدارس الخاصة خلال الأيام المقبلة، استعدادا للفصل الدراسى لإحكام السيطرة بشكل كامل على سائقى أتوبيسات المدارس الخاصة لتقليل نسب الحوادث والمشكلات، لافتة إلى أنه سيتم إلزام كل مدرسة بمراقبة أتوبيساتها خلال السير من خلال أجهزة توضع فى السيارة ويتم مراقبتها من خلال المدرسة، إضافة إلى ضوابط أخرى أكثر صرامة ودقة.