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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:40 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

1
 

السيسي يبدأ زيارة تاريخية غدا إلى إثيوبيا لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى.. وبسام راضى يستعرض جدول أعمال الرئيس

 

2
 

 

مصر تنجح فى الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية

3
 

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

 

4
 

 

تركيا تلقى القبض على قيادى إخوانى متهم بالتورط فى شبكة شذوذ جنسى

 

5
 

 

بدء الدراسة وانتظامها فى جميع المحافظات الأحد .. والتعليم تعلن تسلم 708 آلاف جهاز تابلت

 

6
 

 

مقتل شخصين فى اشتباكات ثأرية بعد خروجهما من صلاة الجمعة بأسيوط

 

7
 

"القوى العاملة" تعلن توفير 16 فرصة عمل فى مجال التشييد والبناء بإيطاليا

8
 

 

بورسعيد تبدأ تشغيل أكبر سوق للأسماك فى الشرق الأوسط على الطراز الأوروبى

 

9
 

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11

 

10
 

 

المنتخب يدخل معسكراً 3 أيام ببرج العرب فى مارس.. والأهلى يُقرر التصعيد ضد رئيس الزمالك للكاف فى اجتماع الغد

 

 


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السيسي

الأهلى

عبد الله السعيد

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