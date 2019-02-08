اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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السيسي يبدأ زيارة تاريخية غدا إلى إثيوبيا لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى.. وبسام راضى يستعرض جدول أعمال الرئيس





مصر تنجح فى الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية





خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020





تركيا تلقى القبض على قيادى إخوانى متهم بالتورط فى شبكة شذوذ جنسى





بدء الدراسة وانتظامها فى جميع المحافظات الأحد .. والتعليم تعلن تسلم 708 آلاف جهاز تابلت





مقتل شخصين فى اشتباكات ثأرية بعد خروجهما من صلاة الجمعة بأسيوط





"القوى العاملة" تعلن توفير 16 فرصة عمل فى مجال التشييد والبناء بإيطاليا





بورسعيد تبدأ تشغيل أكبر سوق للأسماك فى الشرق الأوسط على الطراز الأوروبى





الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11





المنتخب يدخل معسكراً 3 أيام ببرج العرب فى مارس.. والأهلى يُقرر التصعيد ضد رئيس الزمالك للكاف فى اجتماع الغد