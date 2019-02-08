video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات قاتل ابنه المصاب بمرض "العظم الزجاجى": والدته تركته لى منذ 17 عاما

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:26 م
اعترافات قاتل ابنه المصاب بمرض "العظم الزجاجى": والدته تركته لى منذ 17 عاما المتهم بقتل ابنه المصاب بالعظام الزجاجى
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

جريمة أقل ما يمكن أن توصف بأنها بشعة، تجرد فيها أب - يقطن فى مصر القديمة - من كل المشاعر الإنسانية، ولبس لباس الجحود، وارتكب جريمة لا يمكن لحيوان لا يعقل أن يرتكبها، حيث قام بقتل ابنه المصاب بمرض نادر بعد يأسه من علاجه، وضجره من كثرة شكواه وتألمه.

 

قبل 27 عامًا رُزق "خالد.ا"، 48 سنة عامل، هو وزوجته، بمولود جديد، كانا فى انتظاره بشوق، ولكن سرعان ما تبدل هذا الشوق والسعادة الغامرة إلى حزن عميق بعد أن اكتشفا أن رضيعهما مصاب بمرض نادر وهو مرض "العظام الزجاجى"، وازداد هذا الحزن بعد أن أكد الأطباء لهم صعوبة علاج هذا المرض.

 

كَبُر الطفل وكَبُر معه مرضه، ولكن لم ينمُ جسمه بقدر عمره، بسبب المرض النادر، وما أن بلغ الطفل سن العاشرة حتى يئست الزوجة وتركت الزوج بمفرده وابنه المريض، بعد أن باء ظنها فى أن يموت مثل شقيقته التى ولدت قبله بمرض نادر أيضًا وتوفيت فى سن صغيرة.

 

توجه الأب نحو وسائل الإعلام المختلفة "صحف وبرامج تليفزيونية" لعرض مشكلة مرض ابنه النادر، وبالفعل استجابت فاعلة خير له، وخصصت له مبلغا ماليا شهريًا على سبيل الإعانة، كما تكفلت بإيجار غرفته، وشراء علاج لطفله بمبلغ 300 جنيه يوميًا، إلا أن هذه الإعانة لم تستمر طويلاً، حيث خرجت المتبرعة على المعاش وبدأت تتراجع فى منحه الإعانة الشهرية.

 

ظل الأب مع ابنه فى الغرفة يتسول الأموال والطعام من الجيران وأهل الخير، وابنه يزداد عمره يوما بعد يوم دون أن ينمو جسمه، ويزداد معه يأسه وضجره من تألمه المستمر بسبب مرضه.

 

وفى أحد الأيام أصيب ابنه الذى بلغ من العمر 27 عامًا بنزلة برد شديدة كانت تؤلمه كثيرًا، وبينما هما جلوس فى غرفته، أخذ الضحية يئن من الألم الذى يصيب عظامه بسبب نزلة البرد التى ألمت به، فما كان من الأب إلا أن زجره ونهره بشدة ودفعه بيديه على صدره دفعة شديدة، ولم يكتف بذلك حيث حمله وألقاه على الأرض بشدة مما تسبب فى تهشم عظامه ووفاته فى الحال.

 

فكر الأب فى إخفاء جريمته، ودبر خطة شيطانية لتنفيذ ذلك، حيث وضع جثة ابنه داخل كيس قمامة، ودفنه داخل الحجرة وبنى عليه "مصطبة أسمنتية"، وبعدها بفترة بنحو عام ترك الحجرة ليسكن فى مكان آخر.

 

الجريمة كشفها الساكن الجديد للحجرة الذى أراد أن يزيل "المصطبة الأسمنتية" لتوسعة الحجرة، وأثناء تحطيمها عثر على "كيس القمامة" وبفتحه وجد جثة الشاب متحللة، فأبلغ قسم شرطة مصر القديمة.

 

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى المتهم، الذى اعترف بارتكاب الواقعة، بعد يأسه من علاج ابنه.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة وأمام المستشار فهد مجدى، وكيل نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، رئيس النيابة، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب عجزه عن الإنفاق على ابنه، مضيفًا أن زوجته بينهما صلة قرابة ورغم ذلك تركته وابنه وحيدين وهربت منه منذ 17 عامًا بسبب مرض ابنه النادر.

 

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه كان قد رُزق قبل ذلك بطفلة مصابة بمرض نادر أيضًا وتوفيت فى سن صغيرة، وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ربة منزل تتفق مع زوجها وأصدقائه لقتل عمها وسرقته فى الطالبية.. المتهمون خدروا العجوز وشلوا حركته وهشموا رأسه بزجاجة "شيشة".. والمحكمة تقضى بالمؤبد للمتهمين والمشدد 15 عامًا للمحرضة الرئيسية

ضبط متهمين ألقوا زجاجة تحتوى على مادة قابلة للاشتعال تجاه صيدلية

مصر القديمه

اخبار الحوادث

مرض العظم الزجاجى

العظام الزجاجيه

اخبار مصر اليوم

اب يقتل نجله




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة