استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 16 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

غزة )أ ش أ(

استشهد الطفل الفلسطيني حسن إياد شلبي (14 عاما) وأصيب 16 مواطنا بالرصاص الحي، أحدهم في حالة خطرة، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الطفل شلبي برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبان شرق منطقة ملكَة شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ومخيم البريج وسطه، وخان يونس جنوبه؛ ما أدى لاستشهاد الطفل شلبي من جراء إصابته بعيار حي في الصدر، وإصابة 16 مواطنا بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص "المطاطي" والاختناق.