استئصال كيس مائى بحجم 2 كيلو ونصف من الكبد لمريض فى مستشفى العامرية العام

الإسكندرية جاكلين منير

أجرت مستشفى العامرية العام التابعة لوزارة الصحة، عملية جراحية نادرة، ضمن سلسلة العمليات الأسبوعية التي تجرى في صالة عمليات مستشفى العامرية العام، حيث تم إجراء عملية استئصال كيس مائى كبير من الكبد يمتد على طول الفص الكبدى الأيمن من الحجاب الحاجز حتى أسفل الكبد يزن 2 كيلو ونص برئاسة الدكتور عدنان جيجان اختصاص الجراحة العامة وبعد إجراء الفحوصات الطبية ، تم ادخال المريض إلى صالة العمليات الكبرى وتمت العملية بنجاح وخرج المريض متحسنا.

يذكر أن مستشفى العامرية قد شهدت أعمال تطويرية كبرى خلال الخمس سنوات الاخيرة ، و تم دعم المستشفى بأحدث الاجهزة الطبية الحديثة خاصة فى غرف العمليات