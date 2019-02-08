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الجمعة، 08 فبراير 2019 05:59 م
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ارتفاع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 11.54% فى أول أسبوع تداول

الجمعة، 08 فبراير 2019 05:51 م
ارتفاع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 11.54% فى أول أسبوع تداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 14754 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 692 نقطة.   
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.66% مغلقًا عند مستوى 1751 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 11.54% مغلقًا عند مستوى 18673 نقطة، فى أول أسبوع تداول.
 
ودشنت البورصة المصرية يوم الأحد الماضى، مؤشر جديد محدد الأوزان "EGX30 CAPPED "، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر.
 
 
يتميز مؤشر" EGX30 Capped" بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر فى مجمله.
 

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