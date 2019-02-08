ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 11.7 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1955 مليون ورقة منفذة على 171 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1278 مليون ورقة منفذة على 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4 ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 6.9 مليون ورقة منفذة على 758 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 70.81% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.19%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4884 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1172 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 95 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1285 مليون جنيه، بحجم تداول 285 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 53 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6169 مليون جنيه بحجم تداول 1456 ورقة مالية منفذة من خلال 148 ألف عملية.