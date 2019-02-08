video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 11.7 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:39 م
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 11.7 مليار جنيه خلال أسبوع محمد فريد رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1955 مليون ورقة منفذة على 171 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1278 مليون ورقة منفذة على 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
      
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4 ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 6.9 مليون ورقة منفذة على 758 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 70.81% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.19%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4884 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1172 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 95 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1285 مليون جنيه، بحجم تداول 285 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 53 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6169 مليون جنيه بحجم تداول 1456 ورقة مالية منفذة من خلال 148 ألف عملية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 11.54% فى أول أسبوع تداول

البورصة تربح 24 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة نمو 3%

اخبار الاقتصاد

قيمة التداول

اخبار البورصة

البورصة

بورصة




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة