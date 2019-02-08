إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا يبرز من خلاله أهم المعلومات، بشأن معرض القاهرة الدولى للكتاب "دورة اليوبيل الذهبى"، والذى أقيم خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير الماضى.

وأوضح المركز الإعلامى، أن المعرض هذا العام قد شاركت به 35 دولة (10 دول أفريقية، 16 دولة آسيوية، 7 دول أوروبية، 2 ‏من الأمريكتين)، وذلك مقارنة بـ 27 دولة في الدورة 49 من المعرض.‏

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن عدد دور النشر التي شاركت بالمعرض هذا العام بلغت 749 دار نشر وذلك مقارنة بـ 696 دار نشر في العام السابق للمعرض، في حين بلغ عدد الناشرين ‏1724 ناشر مقارنة بـ849 ناشر في العام السابق للمعرض، كما وصل عدد إصدارات وزارة الثقافة التى قام رواد المعرض بشرائها أكثر من 250 ألف كتاب، معلناً استقبال المعرض هذا العام لأكثر من 3 مليون زائر طوال فترة انعقاده.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية وورش الأطفال التي أٌقيمت خلال فترة المعرض بلغت ‏1465‏‏، مقسمة إلى ‏408 ندوة ثقافية، و‏154 احتفالية فنية (‏‏58 حفل بالمسرح الكبير، ‏31 عرض مسرحي بقلعة التجارب المسرحية، ‏26 عرض لأفلام مختلفة بقاعة السينما، 13 عرض وورشة بقاعات الفنون البصرية والورش، ‏26 عرض فني شعبي بركن الفنون الشعبية)، فضلاً عن ‏554 حفلة توقيع، وأخيراً ‏349 ورشة وعرض فني للطفل.‏‏