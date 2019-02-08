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إنارة و صيانة أعمدة الكهرباء ورفع 45 طن قمامة ومخلفات صلبة بالبحيرة

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:43 م
إنارة و صيانة أعمدة الكهرباء ورفع 45 طن قمامة ومخلفات صلبة بالبحيرة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
كتب الأمير نصرى
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أصدر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالمرور على الشوارع، للتأكد على أعمال الإنارة ومراجعة سلامة الأعمدة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وبناءا على ذلك قام قسم الطاقة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد اليوم بعمل صيانة وإصلاح الأعمدة وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة على الطريق العمومى البصيلى - رشيد أمام مقابر يونس لإستكمال إنارة الطريق  بقرية الساحل.

كما قام رئيس مركز ومدينة وادى النطرون بالتنسيق مع هندسة الكهرباء وتم  مواصلة أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة فى عدد كبير من مناطق المدينة وكذا  المرور على جميع المناطق والقرى حسب الخطة الزمنية المعدة لهذا الغرض.

وبالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ورئيس الإدارة الهندسية وقسم الكهرباء تم صيانة أعمدة الإنارة وخطوط الكهرباء بنطاق قرية دمسنا.

و شدد المحافظ فى بيان على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصه لعمل صيانة دورية للأعمدة، وذلك حرصًا على إنارة الطريق للحد من الحوادث وتيسير الحركة المرورية للسيارات، حفاظًا على حياة المواطنين.

كما وجه محافظ البحيرة، بضرورة إستئناف وتكثيف أعمال حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وفتح الحركة المرورية . 

وشنت الأجهزة التنفيذيه بمراكز ومدن المحافظة حملات مكبرة لرفع المخلفات والأتربة والقمامه، حيث تم رفع مايقرب من 45 طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينه بدر.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمتابعة الأعمال اليومية بنطاق الوحدة المحلية لقرية نديبه وأسفرت عن جمع القمامة ورفع الأتربة والمخلفات من داخل مستشفى قرية نديبه وطريق حوش عيسى دمنهور - جوار مسجد الأنصارى وكذا رفع الأتربة والمخلفات ونقلها للمقلب العمومى.

و ناشد المحافظ المواطنين والأهالى بالتعاون مع الأجهزة المختصة والإلتزام بإلقاء القمامة والمخلفات فى الأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالى والحضارى لمراكز ومدن المحافظة .

 

 


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