إغلاق جزء من مبنى "بيننهوف" البرلمانى الهولندى بسبب حقيبة مشبوهة

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أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة أنها قامت بإغلاق جزء من مجمع "بيننهوف" البرلماني، كما اعتقلت شخصا كان يتصرف بشكل مريب وقام بترك حقيبة على الأرض.

وقالت الشرطة - فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية - إنه تم استدعاء خبير مفرقعات من أجل فحص الحقيبة.

وأضافت القناة أن عملية الاعتقال تمت أثناء قيام الحكومة الهولندية بعقد اجتماعها الأسبوعى فى واحد من المبانى الموجودة داخل المجمع، مشيرة إلى أن الاجتماع لم يتأثر بهذه الأحداث.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.