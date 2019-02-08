video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إغلاق جزء من مبنى "بيننهوف" البرلمانى الهولندى بسبب حقيبة مشبوهة

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:07 م
إغلاق جزء من مبنى "بيننهوف" البرلمانى الهولندى بسبب حقيبة مشبوهة الشرطة الهولندية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة أنها قامت بإغلاق جزء من مجمع "بيننهوف" البرلماني، كما اعتقلت شخصا كان يتصرف بشكل مريب وقام بترك حقيبة على الأرض.

وقالت الشرطة - فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية - إنه تم استدعاء خبير مفرقعات من أجل فحص الحقيبة.

وأضافت القناة أن عملية الاعتقال تمت أثناء قيام الحكومة الهولندية بعقد اجتماعها الأسبوعى فى واحد من المبانى الموجودة داخل المجمع، مشيرة إلى أن الاجتماع لم يتأثر بهذه الأحداث.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هولندا تنضم لعدة دول أوروبية وتعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

هولندا

أخبار هولندا

أخبار العالم اليوم

حقيبة مشبوهة




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة