إصابة 9 أشخاص بينهم ضابط شرطة فى انقلاب سيارتين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بإصابات خطيرة، من بينهم رائد شرطة فى حادثى انقلاب سيارتين بالشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، حيث إنقلبت سيارة ميكروباص أمام كوبرى المجاورة الثالثة، بسبب انفجار إطار السيارة الأمامى الأيمن ونتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص بإصابات خطيرة، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و30 عاما.

فيما وقع الحادث الثانى بالطريق الدائرى الإقليمى حيث انقلبت سيارة ملاكى بالقرب من كارتة بلبيس وذلك بسبب السرعة الزائد واختلال عجلة القيادة من يد السائق، ونتج عن ذلك إصابة قائدها الرائد " أحمد س ال " 31 عاما ضابط شرطة باشتباه فى كسر بالعمود الفقرى، تم نقل المصابين إلى مستشفيى "بلبيس المركزى" و"الشرطة" لعلاجهم، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.