أحياء القاهرة تبدأ بدهان الأسوار وتجميل الشوارع استعدادا للبطولة الأفريقية

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أحياء محافظة القاهرة فى دهان الأسوار الموجودة بالشوارع، لإزالة آثار الإعلانات المخالفة والتى تؤثر على المظهر الحضارى للشوارع فى إطار استعداد المحافظة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى فازت مصر بتنظيمها لعام 2019.

وفى هذا السياق بدأ حى شرق مدينة نصر برئاسة مصطفى عبد العزيز، دهان الأسوار بشارع أحمد فخرى وإزالة الإعلانات السيئة والمخالفة وكذلك ورفع الإشغالات.

وقال مصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر، أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بضرورة إزالة كافة التشوهات والاعلانات على جدران وأسوار المدينة بإعادة طلائها مع إمكانية التعاون مع الجمعيات الأهلية بكل حي لتوفير الخامات، وكذلك التنسيق مع طلاب الكليات والمعاهد الفنية لتجميلها بشكل حضارى متميز .