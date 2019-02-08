أبرز 20 مؤشر لأداء الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر

كتب هانى الحوتى

قدم الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضاً تقديمياً لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى حول الهيئة، خلال مشاركته باجتماع مجلس إدارتها يوم الخميس الماضى، وينشر "اليوم السابع" أبرز 20 مؤشر لأداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2018.

1- 119 مليار جنيه قيمة إصدارات أسهم زيادة وتأسيس الشركات بالبورصة المصرية خلال 2018 بمعدل نمو 34%

2- 5 مليارات جنيه قيمة 7 إصدارات سندات توريق خلال عام 2018 بمعدل نمو 74%

3- 358 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال عام 2018 بنسبة نمو 8%



1

4- 29.5 مليار جنيه قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين فى مصر خلال عام 2018 بمعدل نمو 22%

5- 99 مليار جنيه صافى استثمارات شركات التأمين خلال عام 2018 بمعدل نمو 16.1%

6- 112.4 جملة أصول شركات التأمين فى مصر خلال عام 2018 بمعدل نمو 15%

7- 16 شركة تأمين تصدر وثائق تأمين إلكترونى خلال عام 2018 بنسبة تغير 60%

8- 15.4 مليار جنيه جملة التعويضات المسددة من شركات التأمين عام 2018 بمعدل نمو 20%

9- 70 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2018 بمعدل نمو 13%

10- 61 مليار جنيه جملة الأقساط المباشرة لشركات التأمين خلال عام 2018 بمعدل نمو 13%



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11- 2.2 مليار جنيه حجم التمويل العقارى الممنوح خلال عام 2018 بنسبة نمو 57%

12- 41.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى خلال عام 2018 بنسبة نمو 46%

13- 10.6 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال عام 2018 بنسبة نمو 19%

14- 2.8 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر خلال عام 2018 بنسبة نمو 22%

15- 1849 منفذ تمويل متناهى الصغر خلال عام 2018 بنسبة نمو 12%



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16- 11.5 مليار جنيه حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر خلال عام 2018 بنسبة نمو 62%

17- 8.4 مليار جنيه تمويل متناهى الصغر للأفراد، 3 مليارات جنيه تمويل جماعى خلال عام 2018

18- 58 جهة مشتركة فى سجل الضمانات المنقولة موزعة بين شركتين للتمويل متناهى الصغر، 35 بنكاً و21 شركة تأجير تمويلى

19- 465 مليار جنيه قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة موزعة بين 363 مليار جنيه، 99 مليون دولار

20- 18142 عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة خلال عام 2018