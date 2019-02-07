750 ألف جنيه للمشروعات الجديدة من جهاز شباب الخريجين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على قيام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة بتوفير 750 ألف جنيه يتم من خلالها إقامة مشروعات جديدة ل 50 من الشباب أبناء المحافظة في 14 وحدة محليـة، وبذلك يصل إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للشباب إلى 74 مليونا و502 ألف جنيه استفاد منها 10 آلاف و885 شابا.

وقال شاروبيم، إن جهاز تشغيل شباب الخريجين نجح في توفير التمويل اللازم لمشروعات الشباب التي نهتم بها من أجل الحد من مشكلة البطالة والتي يعاني منها بعض شباب الدقهلية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة ليس لصاحب المشروع فقط ولكن لأعداد كبيرة تطلبها المشاريع الجديدة.

وأضاف أن الجهاز نجح في إدارة الأموال المتوفرة لديه وأن نسب التعثر قليلة وأن ما يتم استرداده من سداد القروض يعاد إقراضه لشباب جديد.