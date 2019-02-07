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وتوزيع ٢٨ ألف مجلة..

22 ألفا و800 كتاب بأكثر من 500 ألف جنيه مبيعات الأعلى للشئون الإسلامية بالمعرض

الخميس، 07 فبراير 2019 09:16 م
22 ألفا و800 كتاب بأكثر من 500 ألف جنيه مبيعات الأعلى للشئون الإسلامية بالمعرض معرض الكتاب
كتب - إسماعيل رفعت
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صرح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن إجمالى مبيعات المجلس بمعرض الكتاب خلال هذا العام 2019 م قد بلغ اثنين وعشرين ألفا وثمانمائة كتاب، بِمَا يزيد على نصف مليون جنيه.

 

وأضاف الوزير، فى بيان له، أن إجمالى مبيعات بلغ نحو 280 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى قبل إقامة المعرض، ليكون إجمالى مبيعات المجلس خلال سبعة أشهر قد بلغ نحو 800 ألف جنيه بخلاف المكتبات التى يتم إهداؤها للمساجد بالداخل والمراكز الإسلامية بالخارج، مما يعكس بقوة ثقة المجتمع والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف المصرية كمنارة للفكر الوسطى المستنير، فى ظل عودة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى دوره الريادى التاريخى فى مجال التأليف والترجمة والنشر وإقامة المؤتمرات الدولية والملتقيات الفكرية.

 

ومن جانبه قدم المجلس من خلال جناحه بمعرض الكتاب هذا العام 28 ألف مجلة من 14 ألف مجلة للأطفال لرواد وزائرى جناح المجلس بالمعرض فى ضوء رسالة المجلس وتبنيه لنشر الفكر الوسطى المستنير وتوفير المصادر والكتب الدينية العصرية ولا سيما المتصلة بقضايا التجديد ومواجهة الفكر المتطرف على نطاق واسع وبأسعار مميزة فى حدود التكلفة، إذ أن رسالة المجلس هى نشر صحيح الدين، وتفنيد أباطيل وضلالات المتطرفين، وتزويد المكتبة الإسلامية بالفكر الدينى الوسطى المستنير.


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