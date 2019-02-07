video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

18 مايو أولى جلسات نظر طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية بقضية الرشوة

الخميس، 07 فبراير 2019 01:32 م
18 مايو أولى جلسات نظر طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية بقضية الرشوة محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا جلسة 18 مايو المقبل أمام دائرة السبت ( أ ) لنظر طعن طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.
 
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد لمستشار وزير المالية للضرائب العقارية، وتغريمه 100 ألف جنيه مع مصادرة مبلغ الرشوة.
 
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.
 
وتضمن أمر الإحالة كلا من مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، ومفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، ومحاسب.
 
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول عن أن المتهم طارق فراج طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بوساطة المتهم، مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب،
والمتهم الأخير، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثانى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤبد و3 سنوات لخمسة من عائلة واحدة قتلوا جارهم بسبب لهو الأطفال بالشرقية

طعن مستشار وزير المالية للضرائب

مستشار وزير المالية للضرائب العقارية

أخبار الحوادث

قضايا الرشوة

أخبار الحوادث اليوم

محكمة النقض




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة