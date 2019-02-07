وزير النقل يلتقى وفد من شركة سيمنس لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تحديث الإشارات

كتب رضا حبيشى

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد شركة سيمنس برئاسة مايكل بيتر رئيس مجلس ادارة شركة سيمنس للنقل إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تنفيذ مشروعات الإشارات الكهربائية، لمتابعة معدلات التنفيذ في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد)، ووصلة الزقازيق/ أبوكبير بطول 214كيلومترا، وتكلفة 153مليون دولار وحضر اللقاء الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والمهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والسكك الحديدية.

استعرض مسئولو الشركة الموقف التنفيذى للمشروع بما يشمله من إنشاء 21 برج إشارات رئيسى و19 برج ثانوى بنظام الارتباط الإلكترونى الحديث (EIS)، بدلًا من نظام الارتباط الميكانيكى الحالى، وتطوير 83 مزلقانًا مع تأمين 5 كبارى متحركة على الخط، وإنشاء برج تحكم مركزى لمسير القطارات فى الزقازيق.

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع الذى يهدف إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إليكترونى حديث (EIS )، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، بما يساهم بأن تكون مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع بمعدلات أمان عالية بما يساهم في تخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميًا، بما يساهم فى تعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية ، وشدد الوزير بتكثيف الاعمال والعمل على مدار الساعة وعقد اجتماع كل اسبوعين لمتابعة معدلات التنفيذ إلى جانب موافاته بتقارير اسبوعية عن المشروع

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية عددا من مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال ١١٠٠ كم، وتشمل تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط القاهرة/الإسكندرية وبني سويف/ أسيوط وبنها/ بورسعيد ووصلة الزقازيق/ أبو كبير، وخطوط أسيوط/ نجع حمادي ونجع حمادي/الأقصر وطنطا/ المنصورة/ دمياط بإجمالي تكلفة ١٢.٦ مليار جنيه.