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وزير الخارجية يبحث إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية فى جيبوتى

الخميس، 07 فبراير 2019 12:58 م
وزير الخارجية يبحث إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية فى جيبوتى جانب من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير خارجية جيبوتى
كتب : أحمد جمعة
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صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية التقى الخميس، محمود على يوسف وزير خارجية جيبوتى، وذلك على هامش مشاركته فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

 

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزير شكرى استهل اللقاء بالترحيب بالطفرة الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، مؤكدا على التطلع لتعزيزها مستقبلا فى شتى المجالات، ومشيدا بتوجهات القيادة السياسية الجيبوتية الحكيمة التى ساهمت فى استقرار البلاد.

 

وذكر حافظ أن الوزير شكرى نوه بالدور الهام الذى تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال إسهامها فى تقديم دورات تدريبية لتبادل الخبرات وبناء الكوادر الجيبوتية فى مجالات الصحة، والطاقة، والدبلوماسية، بالإضافة إلى قيام الوكالة بتسليم مساعدات طبية تعد الأولى من نوعها للقسم المصرى لغسيل الكلى بالمركز الطبى التابع لقوات الدرك فى جيبوتى. كما بحث الوزيران مشروع إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية فى جيبوتى، والتى تهدف إلى إنعاش اقتصاديات دول منطقة القرن الأفريقى، وجذب الاستثمارات المصرية لجيبوتى، فضلا عن زيادة التبادل التجارى بين دول المنطقة.

 

من جانبه، أكد وزير خارجية جيبوتى على العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع بلاده لتطويرها فى كافة المجالات. كما تناول الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية مثل الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى، والعلاقات الإريترية – الجيبوتية، حيث أكد الوزيران على أهمية استقرار المنطقة، وتحقيق التكامل فيها من خلال الدفع ببرامج التعاون لتنميتها. كما تم مناقشة الأوضاع فى كل من اليمن والصومال، فضلا عن أمن البحر الأحمر والدور القيادى للدول المشاطئة فى هذا الصدد.


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