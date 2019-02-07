وزير الخارجية العراقى يبحث مع الجبير سبل مكافحة الإرهاب والتطرف فى المنطقة

بغداد ـ واشنطن (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم مع وزير الدولة للشئون الخارجية السعودية عادل الجبير، سبل تعزيز التعاون المشترك لمكافحة ظاهرتى الإرهاب والتطرف لمواجهة التحديات فى المنطقة.

وذكر مكتب الحكيم- فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا، على هامش الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لهزيمة داعش فى واشنطن، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بشتى المجالات، فيما أكد الحكيم حرص العراق على توثيق العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، وتكثيف التعاون والتنسيق حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

وشدد وزير الخارجية العراقى على ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادى والتنموى واستمرار المشاورات والاتصالات بين الرياض وبغداد، لحماية المنطقة من الأخطار التى يمكن أن تضر بمصالح الشعبين.

من جهته أشاد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير بتطور العلاقات بين بغداد والرياض من خلال التعاون المثمر بين البلدين، وأهميته فى حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.