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وزير التعليم العالى يفتتح اليوم أول قاعة تعليمية لذوى الاحتياجات بآداب عين شمس

الخميس، 07 فبراير 2019 01:00 ص
وزير التعليم العالى يفتتح اليوم أول قاعة تعليمية لذوى الاحتياجات بآداب عين شمس خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب
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يفتتح، اليوم الخميس، كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب، أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوى الاحتياجات بجامعة عين شمس والجامعات المصرية بكلية الآداب.

وقالت الدكتورة سوزان القلينى عميدة الكلية، إنه تم توفير الدعم اللوجيستى لإنشاء قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوى الاحتياجات .

ويهدف إنشاء القاعة إلى توفير الخدمات التعليمية للطالب من ذوى الإعاقة كوسيلة من وسائل الإتاحة والدمج، حيث أنه تم تجهيز القاعة بأحدث تكنولوجيا التعليم وأجهزة الكمبيوتر المزودة بخدمة الإنترنت والسماعات وأجهزة العرض الإلكترونى الضوئى من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بعد التخرج .

وأضافت " القليني " أن إنشاء القاعة جاء استكمالًا للخدمات المقدمة من الكلية حيث تم إنشاء وحدة مخصصة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في نوفمبر 2015، تحقيقـًا لمبدأ تكافؤ الفرص ودمج الطلاب من ذوي الاحتياجات فى نظام التعليم الاعتيادى وتطبيق نفس المناهج والاختبارات .

وتتعدد أشكال الدعم العلمي للشخصية ذات الاحتياجات الخاصة في كلية الآداب كالكتاب المدعم وتخفيض المصاريف أو تقسيطها أو الإعفاء منها لغير القادرين، كما تم إنشاء جروب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للتواصل معهم والاستماع إلي مقترحاتهم ومطالبهم لتيسير العملية التعليمية .

وأضافت القلينى، أن الكلية تحتضن الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة ( الحركية ، ضمور العضلات – ضعاف السمع – الشلل الدماغي – التوحد – الإعاقة الذهنية – صعوبات التعلم والحالات النفسية والعصبية وجميع طلاب مدارس الدمج وكذلك قصار القامة ومرضى الفشل الكلوي والأورام الذين يخضعون لغسيل كلوي أو جلسات علاج كيميائي )

 

 


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