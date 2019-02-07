وزير التجارة يقرر استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية

كتب هانى الحوتى

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قراراً رقم 99 لسنة 2019 فى شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية.

وحدد الوزير، فى القرار المنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 31 الصادر اليوم الخميس، بعض الخامات وهى: