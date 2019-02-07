الرئيسية اقتصاد وبورصة وزير التجارة يقرر استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية الخميس، 07 فبراير 2019 05:42 م المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة كتب هانى الحوتى إضافة تعليق أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قراراً رقم 99 لسنة 2019 فى شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية. وحدد الوزير، فى القرار المنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 31 الصادر اليوم الخميس، بعض الخامات وهى: إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء يلتقى أعضاء المجلس التصديرى للصناعات النسيجية رئيس الوزراء يلتقى أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لتحفيز الصادرات اخبار الاقتصاد خامات تعدينية التجارة عمرو نصار رسم صادر فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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