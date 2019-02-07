وزراء خارجية أفريقيا يتوافدون على مقر المفوضية لعقد اجتماعات المجلس التنفيذى

أديس أبابا (أ ش أ)

يتوافد وزراء خارجية الدول الأفريقية منذ صباح اليوم الخميس، على مقر مفوضية الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا تمهيدا لبدء اجتماعات المجلس التنفيذى فى دورته العادية الرابعة والثلاثين.

وتأتى الاجتماعات تمهيدا للقمة الأفريقية الـ ٣٢ التى تعقد يومى الأحد والاثنين القادمين، والتى يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد.

وتتناول الاجتماعات التى تستمر لمدة يومين عددا من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن فى القارة الأفريقية وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية.

ويبحث وزراء خارجية الدول الأفريقية تقرير الدورة العادية السابعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين والتى عقدت يومى الخامس عشر والسادس عشر من يناير الماضى؛ والتقرير السنوى عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الأفريقى عن الوضع الإنسانى فى القارة؛ وتقرير المفوضية عن تقرير الفريق رفيع المستوى لتقييم البلدان المرشحة لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية.

كما يبحث الوزراء تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذى ولجانه المختصة والتى تتضمن تقرير الجلسة المشتركة بين اللجان الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر، تقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية؛ تقرير اللجنة المعنية بتحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية/ الاتحاد الأفريقى والانضمام إليها؛ التقرير المرحلى للمفوضية وتقرير الفريق الوزارى المعنى بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية.