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هطول أمطار شديدة بشرم الشيخ.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى

الخميس، 07 فبراير 2019 01:06 م
هطول أمطار شديدة بشرم الشيخ.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى سقوط الأمطار- أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهدت مدينة شرم الشيخ منذ قليل هطول أمطار شديدة وغيوم وإلغاء الرحلات البحرية.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوي فى كافة مدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية واحتمال تعرض المحافظة لسيول.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مركز العمليات والأزمات بالمحافظة وجميع مراكز العمليات بمدن المحافظة بعد تخذيرات الأرصاد الجوية باحتمال تعرض مدن المحافظة لسقوط أمطار خفيفة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة استعدت بكافة المعدات الثقيلة، وتم التأكد من جاهزيتها للعمل بمختلف المدن تحسبا لسقوط أمطار خلال الأيام القادمة، وبالتالي حدوث سيول بعد تكون المياه أعالي الجبال ونزولها مرة واحدة.

 

 

 


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