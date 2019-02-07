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نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية: سعداء بعودة الريادة المصرية لأفريقيا

الخميس، 07 فبراير 2019 04:00 م
نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية: سعداء بعودة الريادة المصرية لأفريقيا النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
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أعلن النائب محمد وهب الله، نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمال في أفريقيا يتطلعون لعودة دور مصر لقيادة الاتحاد الأفريقي  والمتمثل في تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة القارة العام الحالي 2019، والذي سوف يحقق الآمال والطموحات التي تنتظرها الشعوب الأفريقية. 
 
وقال وهب الله، في تصريحات صحفية له اليوم، إن العمال هم القوى العظمى التي تقوم على أكتافهم تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمار الأمثل للموارد والثروات الطبيعية وأن ذلك سيفتح مجالات للعمل والقضاء علي ظاهرة البطالة والحد من الهجرة العشوائية للعمال. 
 
وأكد، أن جميع الاتحادات العمالية الأعضاء في منظمة الوحدة النقابية الأفريقية سعداء بعودة الريادة لمصر وسيكون للمنظمة التي أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وساهمت في إنجاح ثورات التحرر الأفريقي سيكون لها دور فاعل في التنمية الأفريقية عند تولي الرئيس السيسي قيادة الاتحاد الأفريقي. 
 
وأشار "وهب الله"، إلى أن دور المنظمة سوف يتعاظم خاصة في رئاسة السيسي لها، والذي سيفتح آفاق جديدة للعلاقات مع تولي الأرزقي مرزوق وهو جزائري الجنسية رئاسة المنظمة، موضحا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من منطلق إدراكه للمسؤولية بادر باستضافة مؤتمرين للقيادات العمالية في أفريقيا، الأول بعنوان دور المنظمات النقابية الأفريقية في القرن الحالي، وعقد في القاهرة في نوفمبر الماضي، والثاني عقد في الإسكندرية بعنوان مستقبل العمل في أفريقيا، وشارك فيهما معظم القيادات العمالية بدول القارة. 
 
ونوه عن عقد مؤتمر الاتحادات العمالية بدول حوض النيل الشهر المقبل، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الناجحة التي قام بها وفد اتحاد العمال برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأثيوبيا الأسبوع الماضي.
 
 
 
 

 


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