مين هيشترى بعدك؟...اعتزال "بيل جروس" ملك السندات فى العالم

كتب هانى الحوتى

بعد 48 عاماً من الصولات والجولات فى أسواق المال العالمية، قرر المستثمر الأمريكى بيل جروس اعتزال العمل فى الاستثمار بالسندات، وأن يقضى بقية حياته فى إدارة أصوله الشخصية ومؤسسته الخيرية مع اثنين من أولاده الثلاثة، ليكتب بذلك نهاية تاريخ طويل لأبرز المستثمرين بالسندات فى العالم أو كما لقب بـ"ملك السندات" أو "ثعلب السندات"، ويفتح التساؤل من يحمل هذا اللقب بعده.



بيل جروس رحلة صعود لم تكن دراسة "جروس" أو بداياته متعلقة بالاستثمار، إذ تخرج من جامعة ديوك عام 1966 بعد دراسة علم النفس، والتحق بالجيش وعين ضابط بحرية أمريكية، ولكنه مع مطلع السبعينات من القرن الماضى تحول إلى الاستثمار وأسس شركة "باسفيك انفيسمنت مانجمنت" والتى تعرف بـ"بيمكو" برأس مال 12 مليون دولار. لم تكن دراسة "جروس" أو بداياته متعلقة بالاستثمار، إذ تخرج من جامعة ديوك عام 1966 بعد دراسة علم النفس، والتحق بالجيش وعين ضابط بحرية أمريكية، ولكنه مع مطلع السبعينات من القرن الماضى تحول إلى الاستثمار وأسس شركة "باسفيك انفيسمنت مانجمنت" والتى تعرف بـ"بيمكو" برأس مال 12 مليون دولار.

وعلى مدار 4 عقود نجح ملك السندات فى أن تصبح شركته "بيمكو" رقم 1 فى إدارة السندات بحجم أصول قيمتها تريليونى دولار، إذ نجح جروس على مدار العقد الماضى فى أن يحقق إجمالى عوائد لمستثمريه بقيمة 50%، خاصة فى الفترة من 2009 حتى عام 2014 داخل شركة "بيمكو" فكانت مليئة بالإنجازات، حيث حقق مكاسب بنسبة 46٪ مقابل زيادة بنسبة 31٪ فى مؤشر السندات، قبل أن يواجه الشركة عدة مشاكل منها استقالة الاقتصادى محمد العريان والذى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة "بيمكو"، ويعتبر ولى عهد ملك السندات وذلك فى مطلع عام 2014.

وخرج "جروس" من بيمك وفى عام 2014 بسبب عدة أسباب أولا استياء المديرين الشباب من أسلوب إدارة جروس والذى وصف بأنه استبدادى إلى كونه عُرف بأنه شخص حاد المزاج، وثانيا عدم صحة تحليلاته للسوق، قبل أن يضع حداً لتلك المشاكل ويكتب استقالته بخط اليد قبل دقائق من افتتاح الأسواق الأمريكية فى 26 سبتمبر 2014.



بيل جروس2 انهيار بيمكو وبعد استقالة جروس بعدة أشهر من "بيمكو" قام بمقاضاة الشركة حيث اتهمها بالفصل التعسفي، وانتهت تلك القضية فى عام 2017 حينما تم التوصل لتسوية تقضى بحصول جروس على تعويض قيمته 81 مليون دولار. وبعد استقالة جروس بعدة أشهر من "بيمكو" قام بمقاضاة الشركة حيث اتهمها بالفصل التعسفي، وانتهت تلك القضية فى عام 2017 حينما تم التوصل لتسوية تقضى بحصول جروس على تعويض قيمته 81 مليون دولار.

وعقب انتهاء رحلة جروس داخل "بيمكو" والتى استمرت طوال 4 عقود اتجه بعد ذلك نحو شركة "يانوس هندرسون"، ولكنه لم يكن قادراً على تكرار نجاحه السابق، حيث أن ترتيب الصندوق الذى قام بإدارته كان بالقرب من القاع، إذ وقف ترتيب أداء الصندوق للسندات غير المقيدة والبالغ قيمتها 950 مليون دولار أقل من 90% من أقرانه.

وتبلغ ثروة ملك السندات مستوى 1.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من 2.5 مليار دولار المسجلة فى يونيو 2018.