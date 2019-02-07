مقتل شخصين فى تحطم طائرة فى إسبانيا

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية إنه توفى شخصان فى بلدة كويجورنا بمدريد عندما سقطت طائرة كان يستقلانها، ويحقق الحرس المدنى الإسبانى فى احتمال اصطدام الطائرة بجهاز طائر خفيف أثناء تحليقها.

والضحايا هم امرأة ورجل يبلغ من العمر حوالى 50 عاما، وكانا يسافران على متن الطائرة، ويحاول الحرس المدنى توضيح أسباب الحادث.

وأكدت خدمة الطوارئ الطبية فى مدريد (Summa) وفاة كل من الشاغلين من قبل مختصين فى علاج الصدمات.

وخلال 24 ساعة فقط، تم تسجيل حادثتى طيران فى مدريد، بعد أن أصيب رجلان يبلغان من العمر 66 و 67 عاما بجروح بالغة بعد هبوطهما فى حقل فى شمال المقاطعة.