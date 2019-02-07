مسيرة طلابية لمطالبة الحكومة الهندية بالاهتمام بالتعليم

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شارك المئات من طلاب الجامعات، اليوم الخميس، فى مسيرة بالعاصمة الهندية نيودلهى، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، بالاهتمام بالتعليم وخلق المزيد من فرص العمل.

وذكرت قناة "أنديا تى فى" الإخبارية أن المحتجين شككوا فى صحة ما تعلنه الحكومة بأنها خلقت ملايين الوظائف منذ تشكيلها عام 2014، بينما تعج الشوارع بالعاطلين عن العمل.

ويطالب المتظاهرون الحكومة بخلق المزيد من الوظائف الحكومية وملء جميع الوظائف الشاغرة، إلى جانب تخصيص 10% من الناتج المحلى الإجمالى لقطاع التعليم.