مسؤول بالبيت الأبيض: لقاء ترامب وباول على العشاء يوم الاثنين كان "إيجابيا"

رويترز

قال مسؤول اقتصادى بارز بالبيت الأبيض اليوم الخميس إن اجتماعا على العشاء هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى كان "إيجابيا"، بعد أشهر قليلة من جفوة بين الرجلين.

ومتحدثا إلى الصحفيين فى البيت الأبيض عن العشاء الذى اقيم يوم الاثنين، قال لارى كودلو مدير المجلس الاقتصادى القومى إن ترامب ورئيس البنك المركزى الأمريكى تبادلا وجهات النظر.

ولم يحضر كودلو العشاء، وهو أول اجتماع بين الرجلين منذ أصبح باول رئيسا لمجلس الاحتياطى وفى أعقاب فترة وجه فيها ترامب انتقاات حادة لسياسة البنك المركزى. لكن كودلو قال إن "صديقا" أبلغه أنه كان اجتماعا "وديا جدا... وإيجابيا وسط جو من الاحترام المتبادل".

وحضر العشاء أيضا ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.