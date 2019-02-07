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الخميس، 07 فبراير 2019 02:01 م
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محكمة أمريكية توقف حكم إعدام مسلم بعد رفض السلطات حضور رجل دين التنفيذ

الخميس، 07 فبراير 2019 12:16 م
محكمة أمريكية توقف حكم إعدام مسلم بعد رفض السلطات حضور رجل دين التنفيذ الشرطة الأمريكية
وكالات الأنباء
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منعت محكمة اتحادية أمريكية تنفيذ حكم بإعدام سجين مسلم كان مقررا، الخميس، استنادا إلى أن السلطات فى ولاية ألاباما ربما انتهكت حقوقه الدينية برفضها السماح لرجل دين بحضور الإعدام، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وقالت محكمة الاستئناف فى الدائرة الحادية عشرة، الأربعاء، إنها أمرت بوقف إعدام دومينيك راى (42 عاما) لأجل غير مسمى قبل يوم من إعدامه بحقنة قاتلة، لقتله فتاة تبلغ من العمر 15 عاما قبل ما يربو على 23 عاما.

وكتبت هيئة المحكمة التى تضم ثلاثة قضاة أنه يبدو أن ألاباما انتهكت مادة فى التعديل الأول للدستور الأميركى تتعلق بالحقوق الدينية.

وطعنت الولاية أمس على وقف التنفيذ.

وذكرت الولاية فى وثيقة للمحكمة أن إدارة السجون فى ألاباما نفت أن راى طلب وجود رجل دين خلال إعدامه وقالت إنه يحق لموظفى الإدارة فقط حضور تنفيذ الحكم.


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