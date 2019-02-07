محافظ دمياط تعلن تخصيص أراضى لإقامة عمارات إسكان إجتماعى بكفر سعد

دمياط عبده عبد البارى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط نجاح مساعي المحافظة في الحصول على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم 131 لسنة 2019 بتخصيص ثلاث قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة بمركز ومدينة كفر سعد لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري لإقامة عمارات إسكان إجتماعى عليها.

وأشارت محافظ دمياط أن القطة الأولى تقع على مساحة 1403م2 بناحية قرية تفتيش ثان المهندسين التابعة للوحدة المحلية لقرية المحمدية بمركز كفر سعد، بينما تقع القطعتين الأخرتين الواردتين أيضا بالقرار على مساحة 5100م2 و 2701م2 بمدينة كفر سعد.