video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يوزع دراجات بخارية على المعاقين بحديقة الأزهر

الخميس، 07 فبراير 2019 11:36 ص
محافظ القاهرة يوزع دراجات بخارية على المعاقين بحديقة الأزهر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير ماهر إسكندر
إضافة تعليق
شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل توزيع دراجات بخارية مجهزة لذوى الإعاقة، منذ قليل، الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك بحديقة الأزهر. 
 
وأكد عبد العال حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوى الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.
 
 كما وزع محافظ القاهرة مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس غير القادرين، بتمويل من الجمعيات الأهلية بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات المجتمع المدنى والمحافظة.
 
وأكد عبد العال أن ذلك يأتى ضمن تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. 
 
حضر الحفل محمد السيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور عز فرغل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالقاهرة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. محافظ القاهرة يوزع دراجات بخارية على المعاقين وأجهزة للعرائس

غدا.. محافظ القاهرة يوزع دراجات بخارية على المعاقين

محافظ القاهرة يتفقد أحياء وسط البلد للاطمئنان على استعدادها للأمطار.. صور

القاهرة

اخبار القاهرة

الاعاقة

ذوي الاعاقة

التضامن الاجتماعي




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة