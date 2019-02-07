محافظ القاهرة يوزع دراجات بخارية على المعاقين بحديقة الأزهر

كتب سيد الخلفاوى - تصوير ماهر إسكندر

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل توزيع دراجات بخارية مجهزة لذوى الإعاقة، منذ قليل، الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك بحديقة الأزهر.

وأكد عبد العال حرص المحافظة على مساعدة المواطنين من ذوى الإعاقة للانتقال إلى مقر عملهم، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.

كما وزع محافظ القاهرة مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعرائس غير القادرين، بتمويل من الجمعيات الأهلية بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات المجتمع المدنى والمحافظة.

وأكد عبد العال أن ذلك يأتى ضمن تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

حضر الحفل محمد السيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور عز فرغل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالقاهرة.