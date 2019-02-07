محافظ الدقهلية يشهد الحفل الفنى لمدحت صالح فى العيد القومى

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الحفل الفنى للفنان مدحت صالح الذى نظمته محافظة الدقهلية فى إطار احتفالاتها بالعيد القومى فبراير 2019 وأقيم بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بمدينة المنصورة.

وحضر الآلاف من الأهالي وتفاعل الجمهور مع أغاني الفنان، وقال صالح: "أنا بحب المنصورة جدًا، وأنا مراتي من المنصورة من طماى الزهايرة"، وحضر الحفل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، ورمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات المحافظة التنفيذية رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكلاء الوزارة مديرى مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ومديرى الإدارات بالديوان العام وعدد من نواب البرلمان وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى الراعية للحفل وجمع غفير من أبناء مدينة المنصورة ومراكز ومدن المحافظة

وفى بداية الحفل تم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ ومعركة المنصورة التى انتصر فيها شعب المنصورة فبراير عام 1250 وكانت تلك الذكرى هى العيد القومى للمحافظة كل عام، كما تضمن الفيلم التسجيلى استعراض حاضر المنصورة والمشروعات القومية والإنجازات التى تحققت خلال العام الماضى والتى شملت كل قطاعات المرافق والخدمات وتهدف للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لمواطن الدقهلية فى القرى والعزب والمدن، كما تضمن الفيلم الرؤية المستقبلية لمحافظه الدقهلية.