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محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الأنشطة الرياضية

الخميس، 07 فبراير 2019 12:48 م
محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الأنشطة الرياضية محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الانشطة الرياضية
كتب سيد الخلفاوى
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حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة صباح اليوم الخميس على المشاركة فى الحفل الختامى لمهرجان الجيزة الأول الذى نظمتة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خلال فترة إجازة نصف العام الدراسى، لشغل أوقات فراغ الشباب والأستفادة من طاقتهم فى أنشطة رياضية وإبداعية تساعد على تنمية قدراتهم.

وأكد راشد خلال كلمتة أهمية هذه الأنشطه فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والشباب وفتح مجالات الابداع لديهم مؤكدا حرص المحافظة على تنظيم العديد من الفاعليات الرياضية والثقافية والدينية والفنية والتى تساهم فى زيادة القدرات الإبداعية للنشء والشباب وشغل أوقات فراغهم.

ووجة المحافظ الشكر لكل من ساهم فى إنجاح المهرجان من مسؤلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وممثلى المؤسسات الدينية بالمحافظ.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية وإلقاء قصائد الشعر والزجل من الطلاب المشاركين فى المهرجان كما اطلع  المحافظ على عدد من اللوحات الفنية والرسومات للمشاركين بالمهرجان والتى اتسمت بطابع إبداعى.

كما وزع محافظ الجيزة فى ختام الحفل بتوزيع عدد من الجوائز على الشباب الفائزين فى المهرجان، الذى شارك فيه حوالى 10 آلاف شاب وفتاه يمثلون 152 مركزاً للشباب على مستوى المحافظة.

 حضر الحفل الدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة واللواء خالد عصر رئيس حى العمرانية وممثلين عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة.

محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الانشطة الرياضية (1)
محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الانشطة الرياضية (1)

محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الانشطة الرياضية (2)
محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الانشطة الرياضية (2)

محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الانشطة الرياضية (3)
محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الانشطة الرياضية (3)

محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الانشطة الرياضية (4)
محافظ الجيزة يوزع جوائز على المشاركين فى مهرجان الانشطة الرياضية (4)
 

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