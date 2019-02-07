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محافظ الجيزة يفتتح مهرجان الجيزة الأول للأنشطة بمشاركة 152 مركز شباب

الخميس، 07 فبراير 2019 12:18 م
محافظ الجيزة يفتتح مهرجان الجيزة الأول للأنشطة بمشاركة 152 مركز شباب محافظ الجيزة أثناء الافتتاح
كتب سيد الخلفاوى
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افتتح منذ قليل، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة والدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، نيابة عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ( مهرجان الجيزة الأول )  للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والذى يشارك فيه 152 مركز شباب و10 آلاف متسابق في الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والفنية بمركز شباب السلام بحى العمرانية.
 
وقال اللواء أحمد راشد إنه سعيد بوجود عدد من النماذج الطلابية المشرفة بمحافظة الجيزة والتى فازت بالعديد من البطولات موجها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومديرية التربية والتعليم بالاهتمام بالمواهب الشابة لخلق أبطال رياضيين ومبدعين فى كافة المجالات .
 
 
وكرم المحافظ عدد من المتسابقين فى مجال الشعر والرياضة والإنشاد الدينى كما كرم عدد من مديرى المديريات الأوقاف والتربية والتعليم وقيادات الكنيسة.
 
 
محافظ الجيزة أثناء الافتتاح (3)
محافظ الجيزة أثناء الافتتاح (3)

محافظ الجيزة أثناء الافتتاح (4)
محافظ الجيزة أثناء الافتتاح (4)

محافظ الجيزة أثناء الافتتاح (1)
محافظ الجيزة أثناء الافتتاح (1)

محافظ الجيزة أثناء الافتتاح (2)
محافظ الجيزة أثناء الافتتاح (2)

 


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