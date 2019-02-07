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محافظ البحيرة يستجيب لأحد المواطنين على "اليوم السابع" ويوجه بإزالة القمامة

الخميس، 07 فبراير 2019 04:40 م
محافظ البحيرة يستجيب لأحد المواطنين على "اليوم السابع" ويوجه بإزالة القمامة ازالة القمامة محل الشكوى
البحيرة – الامير نصرى
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فى استجابة سريعة من اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، لما نشر على "اليوم السابع"، عن شكوى أحد المواطنين بإنتشار القمامة بشارع الصالون بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، تحت عنوان "قارئ يشكو انتشار القمامة بشارع الصالون بمدينة رشيد بالبحيرة". 
 
وجه محافظ البحيرة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بالتوجه فورا بمعدات الوحدة المحلية، وعمال النظافة للشارع المشار إليه بالشكوى، وإزالة تراكمات القمامة من الشوارع فورا، وتجميل الشارع ووضع صناديق قمامة به، وإزالة أسباب الشكوى وموضح بالصور الشارع بعد تنظيفه. 
 
ووضح آمنة، إنه يكن كل الاحترام والتقدير للمؤسسات الصحفية لما لها من دور وطني حافل في الصحافة المصرية وتسليط الأضواء علي الإيجابيات، وعرض مشاكل المواطنين ورصد احتياجاتهم ومطالبهم. 
 
 
ازالة القمامة محل الشكوى (1)
ازالة القمامة محل الشكوى 
 
ازالة القمامة محل الشكوى (2)
ازالة القمامة محل الشكوى 

 


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