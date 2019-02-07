مجلس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد يقر اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمى

كتب حازم عادل

أقر مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للأكاديمية.

واجتمع اليوم الخميس، مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبحضور كلا من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والاستثمار ورئيسي الجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة غسل الأموال ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

ومديرالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والقيادات المعنية من الهيئة، حيث تم استعراض أنشطة الأكاديمية خلال الفترة الماضية وكما أقر المجلس اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للأكاديمية.