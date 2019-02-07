متحدث رئاسة أمن الدولة السعودية: عبث يوحى بقرب اندلاع حرب عالمية ثالثة

كتب : أحمد جمعة

حذر المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة فى السعودية اللواء بسام عطية، من مخاطر نقل الشائعات وتداولها، واصفا إياها بأنها مهددة للفرد والمجتمع.

وانتقد المتحدث الأمنى أيضا ما وصفه بـ "العبث الأيديولوجى من خلال الأفكار والفلسفات وسباق التسلح العالمى الموجود حاليا الذى يعطى إيحاءات بأن العالم على أبواب حرب عالمية ثالثة".

ورأى عطية خلال محاضرة ألقاها فى تبوك - نقلتها صحيفة عكاظ السعودية - أن ذلك يشير إلى وجود علاقة طردية مع المواثيق والمشاريع الليبرالية والتغريبية والعصرانية والتنويرية والعلمانية.

وطالب المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة فى المملكة فى هذا السياق "بتعزيز الوسطية البعيدة عن التطرف والإرهاب، وتشتيت الأفكار خلف أمور ضبابية لها أهدافها وأجندتها الخاصة".

وأكد عطية من جهة أخرى أن "الإعلام شريك مهم، كونه ينقل الصورة التوعوية الفعالة ما يسهم فى سير الأمور بصورة صحيحة".

وحدد المتحدث الأمنى السعودى 8 تهديدات للأمن الوطنى فى بلاده، استعرض منها محور التجمع السكانى، مبينا طرق اكتشاف التهديدات وطرق معالجتها، و"تغيير فكر قادتها من خلال عدة محاور، منها التثقيف والتوعية والتعامل الإنسانى"، محددا ما وصفه بـ" أنواع المسارات التى تستهدف الأمن الوطنى وكيفية معالجتها والنهوض بالقيم إلى معدلات تتواكب مع بناء إنسان منتج وبناء".