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مبيعات الذهب تتراجع فى مصر خلال يناير 2019 بسبب تقلب الأسعار

الخميس، 07 فبراير 2019 05:00 ص
مبيعات الذهب تتراجع فى مصر خلال يناير 2019 بسبب تقلب الأسعار الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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قال نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الذهب شهدت تراجعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضى -لم يحدد نسبة الانخفاض- قياسا على نفس الشهر من العام الماضى، مرجعا ذلك إلى اضطراب سعر الذهب فى السوق المحلى نتيجة التغيرات التى يشهدها المعدن النفيس عالميا.

وأضاف نادى نجيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن توقع مستقبل الأسعار العالمية للذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المعدن النفيس يتأثر بالتغيرات الاقتصادية فى الاقتصاديات الكبرى، مشيرا إلى أن التقارب الذى يحدث حاليا فى وجهات النظر الأمريكية الصينية فى ملف التصعيد التجارى يصب فى اتجاه خفض الأسعار العالمية.


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