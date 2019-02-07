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للأطباء فقط.. كيف تبلغ عن تعرضك للاعتداء أثناء تأديتك عملك × 4 خطوات

الخميس، 07 فبراير 2019 05:30 ص
للأطباء فقط.. كيف تبلغ عن تعرضك للاعتداء أثناء تأديتك عملك × 4 خطوات الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس
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بالتزامن مع استمرار مطالبات نقابة الأطباء، لوزارة الصحة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، بسرعة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، والطواقم الطبية العاملة بها، أعلنت مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها فى تلك الحالات للحفاظ على حق أعضائها.
 
وتتضمن الإجراءات القانونية السليمة، الواجب اتباعها عند تعرض  الطبيب لاعتداء أثناء تأدية عمله:
 
1 - البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب، والاتصال بنقيب الأطباء فى المحافظة الواقع فى نطاقها مقر عمل الطبيب، أو أحد أعضاء المجلس.
 
2 - إرسال شكوى على الخط الساخن للجنة الشكاوى بالنقابة على رقم 01095111247 واتس آب.
 
3 - عمل مذكرة من المستشفى بتفاصيل الواقعة، لتوضيح أن الطبيب كان على رأس العمل أثناء الاعتداء وترفق مع المحضر الرسمى.
 
4- فى حالة تحرير محضر بالواقعة، لابد أن يكون باسم المستشفى التى حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه.
 
 

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الاعتداء على طبيب

نقابة الاطباء

الاعتداء على المستشفيات




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