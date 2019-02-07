video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 07:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قصف جوى ومدفعى يستهدف مليشيا الحوثى فى صعدة باليمن

الخميس، 07 فبراير 2019 06:29 م
قصف جوى ومدفعى يستهدف مليشيا الحوثى فى صعدة باليمن التحالف العربى
أ ش أ
إضافة تعليق

شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية اليوم /الخميس/ عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثى فى مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالى البلاد.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن الغارات استهدفت تحركات لتعزيزات مليشيا الحوثى، فى جبال "الشعير"، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها.
وفى السياق، استهدفت مدفعية الجيش، مخزن أسلحة تابعا لمليشيا الحوثى فى المنطقة ذاتها؛ ما أسفر عن تدمير المخزن، وسماع دوى انفجارات شديدة وتصاعد كثيف لألسنة النيران، وتدمير عربتين تابعتين للمليشيا كانت متواجدة أمام المخزن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 3 قادة " ميدانيين " من عناصر الميليشيا "الحوثية " شمالى اليمن

اليمن: وصول رئيس بعثة المراقبين الأمميين الجديد إلى صنعاء

الأمم المتحدة: لجنة تنفيذ اتفاق تبادل أسرى الحرب فى اليمن تنعقد فى عمان غدا

التحالف العربى

اليمن

ميليشيا الحوثى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة