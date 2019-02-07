قتله بـ15 طعنة.. متهم بقتل شاب بالمنيا: المجنى عليه صديقى ولكن احتجت نقوده

كتب فريق المحافظات

كشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث ملوى غموض جريمة قتل بشعه بعد العثور على جثة لشاب مجهول الهوية مذبوح وسط مقابر قرية البرشا في ظروف غامضة بجواره دراجة بخارية ملكه.

البداية بتلقي اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث يفيد عثور أهالى قرية البرشا على جثة لشاب مذبوحا، وعلى الفور انتقل المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز شرطة ملوى، إلى مسرح الجريمة.

وتبين وجود جثة لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر تحيطها بركة من الدماء وتناثر بعض الدماء عل المقابر وبفحص الجثة تبين انه مرتديا جلباب بيج اللون وصديري متأثرا بجرح قطعي بالرقبة و15 طعنة متفرقة بأنحاء الجسم كما تم العثور على دراجة بخارية رقم29891 المنيا بالقرب من مسرح الجريمة.

أفادت التحريات الأولية بأن الدراجة البخارية ملك المجني عليه "طه.س.ح"، 35 سنة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى عنوان صاحب الدراجة، فقالت أسرته أنه في إجازة واستقل دراجته البخارية، وخرج ولم يحضر حتى الآن.

وبسؤال الجيران وتتبع خط السير وفحص المكالمات الواردة والصادرة، تبين أن أخر مشاهدة له بمدينة ملوى أثناء السير بدراجته البخارية ومعه اثنان آخران على كوبري ملوى وإنهما وراء ارتكاب الواقعة وهما "أشرف.م.ك" الشهير طعمية، 32 سنة، صاحب مطعم، ونجل عمومته "محمد.ا"، 33 سنة، تاجر خضار مقيمان بندر ملوى.

تم تقنين الإجراءات القانونية وتمكن الرائد احمد رأفت والنقباء احمد حمدان ومحمد البدرى ومصطفي الحصري وياسر صلاح ومصطفي عبد البديع و محمد أبو طاقية بالتنسيق مع الرائد محمد يوسف رئيس مباحث قسم شرطة ملوى والنقيب على سمير بإشراف المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوى بنصب عدة أكمنة متحركة وأسفرت أحدهما من ضبط الجناة و7 آلاف و900 جنيه بحيازة المتهم الأول، أمام العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية اعترف المتهمان بارتكابهما واقعة قتل المجني عليه طمعا في الاستيلاء على 15 ألف جنيه كانت بحوزته.

واعترف"طعمية"، قائلًا: أمر بضائقة مالية والمجني عليه صديق دراسة وتربطني به علاقة قوية ويقطن بجواري واخبرني بأنه يمتلك مبلغ مالي قدرة 15 ألف جنيه ويفكر في إنشاء مشروع، وعندما علمت بذلك خطرت في بالي فكرة شيطانية فقررت استدراجه وقتله للاستيلاء علي المبلغ ولم أجد إلا ابن عمى فعرضت عليه الفكرة فوافق نظرا لظروفنا المعيشية الصعبة وخاصة أن المطعم لم يدر مكسبا لنا فتم رسم خطة فوعدته بسهرة في البر الشرقي لاستدراجه تنفيذا لجريمة القتل فرحب بالفكرة وحضر إلى منزلي واستقلينا دراجته البخارية وتوجهنا إلى البر الشرقي نحو قرية البرشا على حد اعترفات المتهم أمام المباحث.

وأضاف المتهم الثاني بأن طعمية طلب منه التوقف لقضاء حاجته أثناء السير بجوار المقابر وبمجرد أن توقف قمنا باستخراج أسلحة بيضاء "سكين كانت بحوزتنا ونحرناه وسددنا له 15 طعنة متفرقة بأنحاء الجسم والقينا بجثته وسط المقابر واستقلينا سيارة ربع نقل إلى مدينة ملوى وبمجرد السير على الكوبري القينا السكنتين والهاتف وحافظة النقود بالمجرى المائية بترعة الإبراهيمية وبعد ما ذهبنا إلى منازلنا قمنا بتنظيف ملابسنا من الدماء وارتدينا ملابس أخرى.