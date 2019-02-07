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فيديو.. طلاب الشرطة يزورون معهد الأورام ويرسموا البسمة على وجوه المرضى

الخميس، 07 فبراير 2019 08:30 م
فيديو.. طلاب الشرطة يزورون معهد الأورام ويرسموا البسمة على وجوه المرضى طلاب الشرطة يزورون معهد الأورام
كتب محمود عبد الراضي
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 نظمت أكاديمية الشرطة زيارة للمعهد القومى للأورام قوامها (30) طالباً من طلبة كلية الشرطة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات الأكاديمية.. يأتى ذلك فى إطار مواصلةالجهود لتعميق مفهوم المشاركة المجتمعية ومد جسور الترابط والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة، ولاسيما تلك التى تقدم نشاطاً إنسانياً وإجتماعياً.
 
وبدأت الفعاليات بإستقبال وترحيب مدير المعهد وفريق العمل بالمستشفى للوفد الزائر, وتم عمل جولة بالمستشفى حيث إلتقى فيها طلبة الكلية بالمرضى والمحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفى وتوزيع الهدايا التى تحمل الطابع الترفيهى، عقب ذلك قام الطلبة بتقديم بعض المعلومات المبسطة عن الدور الذى يقدمة رجل الشرطة فى خدمة المواطن، تأكيداً لشعار "الشرطة فى خدمة الشعب" والتى تحرص أكاديمية الشرطة على غرسه فى نفوس طلابها بغية تنمية روح المشاركة المجتمعية والسعى نحو ترسيخ الحس الوطنى والإنسانى لديهم.
 
ومن جانبه أعرب مدير المعهد بسعادته البالغة بهذه الزيارة مشيداً بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة فى تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنسانى والإجتماعى، مناشداً تكرار تلك الزيارات لرفع الروح المعنوية للأطفال.
 

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